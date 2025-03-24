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11:00, 24 марта 2025Россия

Искореженный автобус и тела на обочине после ДТП с зерновозом в Крыму сняли на видео

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом и грузовиком в Крыму
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появились видео с места ДТП с автобусом и грузовиком в Крыму. Ролики опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах, снятых разыскивающим свою крестную мужчиной, видно искореженный и засыпанный зерном автобус, в котором еще осталась как минимум одна жертва аварии. Далее запечатлены лежащие на обочине люди без признаков жизни с прикрытыми лицами. Свою знакомую оператор в результате нашел в машине скорой помощи. «Кристина без сознания. Ну хоть целая вроде относительно. Другие тут совсем не целые», — прокомментировал он увиденное.

По информации издания, водитель автобуса в момент ДТП был трезв. Мужчина утверждает, что его ослепило солнце.

О столкновении рейсового автобуса с зерновозом на трассе возле аэропорта Симферополя в Крыму стало известно утром 24 марта. По последним официальным данным, жертвами аварии стали шесть человек, еще 21 пострадал.

Ранее как минимум 10 человек, в том числе пятеро детей, пострадали в аварии с участием четырех автомобилей в Тульской области.

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