Следователи возбудили дело по факту ДТП в Крыму с шестью жертвами

Следователи возбудили уголовное дело после дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с автобусом и грузовиком под Симферополем, жертвами которого стали шесть человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.
Дело возбуждено по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») УК РФ.
Предварительно, столкновение рейсового автобуса и зерновоза произошло утром в понедельник, 24 марта, на Евпаторийском шоссе в районе села Укромное. В результате случившегося пострадали 20 человек, среди которых восемь оказались несовершеннолетними. Сейчас они госпитализированы.
Жертвами аварии стали шесть пассажиров автобуса.