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11:41, 24 марта 2025Силовые структуры

Следователи возбудили дело по факту ДТП в Крыму с шестью жертвами

СК возбудил дело о нарушении ПДД после аварии с 6 погибшими под Симферополем
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Искореженный автобус и тела на обочине после ДТП с зерновозом в Крыму сняли на видео

Кадр: СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело после дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с автобусом и грузовиком под Симферополем, жертвами которого стали шесть человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.

Дело возбуждено по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») УК РФ.

Предварительно, столкновение рейсового автобуса и зерновоза произошло утром в понедельник, 24 марта, на Евпаторийском шоссе в районе села Укромное. В результате случившегося пострадали 20 человек, среди которых восемь оказались несовершеннолетними. Сейчас они госпитализированы.

Жертвами аварии стали шесть пассажиров автобуса.

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