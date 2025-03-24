Обстановка внутри попавшего в ДТП под Симферополем автобуса попала на видео

СК показал кадры изнутри попавшего в ДТП под Симферополем автобуса

Следователи возбудили дело по факту ДТП в Крыму с шестью жертвами

Начало событий в новости Следователи возбудили дело по факту ДТП в Крыму с шестью жертвами

Следователи показали обстановку на месте дорожно-транспортного происшествия (ДТП) под Симферополем, жертвами которого стали шесть человек. Видео «Ленте.ру» предоставили в главке Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.

На кадрах видно, что кузов грузовой машины пробил лобовое стекло пассажирского автобуса и оказался в его салоне. Далее в ролике показывается искореженный автобус изнутри, он засыпан зерном.

Столкновение рейсового автобуса и зерновоза произошло утром в понедельник, 24 марта, на Евпаторийском шоссе в районе села Укромное. В результате случившегося пострадали 20 человек, среди которых восемь оказались несовершеннолетними. Сейчас они госпитализированы.

Жертвами аварии стали шесть пассажиров автобуса. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») УК РФ.

