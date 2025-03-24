Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:27, 24 марта 2025Силовые структуры

Обстановка внутри попавшего в ДТП под Симферополем автобуса попала на видео

СК показал кадры изнутри попавшего в ДТП под Симферополем автобуса
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Следователи возбудили дело по факту ДТП в Крыму с шестью жертвами

Следователи показали обстановку на месте дорожно-транспортного происшествия (ДТП) под Симферополем, жертвами которого стали шесть человек. Видео «Ленте.ру» предоставили в главке Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.

На кадрах видно, что кузов грузовой машины пробил лобовое стекло пассажирского автобуса и оказался в его салоне. Далее в ролике показывается искореженный автобус изнутри, он засыпан зерном.

Столкновение рейсового автобуса и зерновоза произошло утром в понедельник, 24 марта, на Евпаторийском шоссе в районе села Укромное. В результате случившегося пострадали 20 человек, среди которых восемь оказались несовершеннолетними. Сейчас они госпитализированы.

Жертвами аварии стали шесть пассажиров автобуса. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») УК РФ.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о новом раунде переговоров США с Украиной после России

    Минобороны России заявило о нарушении Украиной договоренностей с США

    На россиянина завели дело из-за привезенного из Азии лимона

    Минобороны сообщило об атаке ВСУ по российской нефтеперекачивающей станции

    Обстановка внутри попавшего в ДТП под Симферополем автобуса попала на видео

    Проникший в Суджу ради вандализма рэпер назвал блогера-миллионника соучастником

    Россиянина заподозрили в излишнем внимании к девушке и забили толпой у боулинг-клуба

    Армения начнет процесс вступления в ЕС

    Военблогер рассказал об успехах армии России в Сумской области

    В Европе заявили об опасениях изменений статус-кво в Черном море в пользу России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше