После ДТП в Крыму с шестью жертвами задержали водителя рейсового автобуса

В Крыму задержали водителя автобуса после смертельного ДТП под Симферополем

Обстановка внутри попавшего в ДТП под Симферополем автобуса попала на видео

Начало событий в новости Обстановка внутри попавшего в ДТП под Симферополем автобуса попала на видео

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автобуса, допустившего дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с шестью жертвами под Симферополем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

По предварительным данным, утром в понедельник, 24 марта, водитель автобуса нарушил правила безопасности дорожного движения и допустил столкновение с припаркованным у обочины грузовиком. В результате случившегося пострадали 23 человека, сейчас они находятся в больнице с различными травмами. Вскоре мужчине предъявят обвинение.

Столкновение рейсового автобуса и зерновоза произошло утром в понедельник, 24 марта, на Евпаторийском шоссе в районе села Укромное. Жертвами аварии стали шесть пассажиров автобуса.

Возбуждены уголовные дела по статьям 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») и 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») УК РФ.

