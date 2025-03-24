Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:58, 24 марта 2025Силовые структуры

После ДТП в Крыму с шестью жертвами задержали водителя рейсового автобуса

В Крыму задержали водителя автобуса после смертельного ДТП под Симферополем
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Обстановка внутри попавшего в ДТП под Симферополем автобуса попала на видео

Фото: Мария Малашенко / ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автобуса, допустившего дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с шестью жертвами под Симферополем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

По предварительным данным, утром в понедельник, 24 марта, водитель автобуса нарушил правила безопасности дорожного движения и допустил столкновение с припаркованным у обочины грузовиком. В результате случившегося пострадали 23 человека, сейчас они находятся в больнице с различными травмами. Вскоре мужчине предъявят обвинение.

Столкновение рейсового автобуса и зерновоза произошло утром в понедельник, 24 марта, на Евпаторийском шоссе в районе села Укромное. Жертвами аварии стали шесть пассажиров автобуса.

Возбуждены уголовные дела по статьям 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») и 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») УК РФ.

    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска ведут бои за пропускной пункт Суджа. ВСУ окружены, их вытесняют к границе

    Минобороны России объявило о недоговороспособности киевского режима

    Минобороны России заявило о попытке ВСУ ударить по месторождению газа в Крыму

    ВСУ ударили по газораспределительной станции в Белгородской области

    Hyundai по призыву Трампа вложится в производство стали в США

    Написавший книгу о Зеленском журналист рассказал об обстановке в его кабинете

    Начато расследование после обстрела ВСУ Свято-Троицкого храма XIX века в Судже

    Выявлено неожиданное последствие отказа от алкоголя

    Саммит НАТО в Гааге может пройти при свечах

    Зеленский забыл пояс Усика в Белом доме после перепалки с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше