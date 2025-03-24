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01:04, 24 марта 2025Россия

Десятки машин загорелись на стоянке в российском городе

Во Владивостоке на стоянке загорелись 30 автомобилей
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Крупный пожар произошел на автостоянке во Владивостоке — там загорелись сразу 30 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, пожар возник около 23:00 мск. На опубликованных кадрах видно, что все машины охвачены огнем. Раздалось несколько взрывов. Как отмечает Mash, на место прибыли сотрудники МЧС, пожар был ликвидирован.

«Официальных причин случившегося пока нет», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в московском хостеле. Его жертвой стал один человек, еще один — пострадал и был госпитализирован.

Вот это да!
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