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00:03, 20 марта 2025Россия

В хостеле в Москве произошел пожар

Пожар произошел в хостеле на улице Амурской в Москве
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Москве в хостеле на улице Амурской произошел пожар, в результате пострадал один человек. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Очевидцы сообщили о сильном густом дыме на втором этаже и подчеркнули, что внутри оказались заблокированы три человека. Прибывшие на место пожарные спасли пятерых постояльцев.

В результате возгорания один человек погиб, а еще один — пострадал, его передали врачам. Причина пожара выясняется.

Ранее на агрокомплексе под Москвой произошел взрыв, после которого начался пожар. Его жертвами, предварительно, стали четыре человека. В сети также появились кадры возникшего после взрыва пожара.

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