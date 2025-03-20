В хостеле в Москве произошел пожар

Пожар произошел в хостеле на улице Амурской в Москве

В Москве в хостеле на улице Амурской произошел пожар, в результате пострадал один человек. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Очевидцы сообщили о сильном густом дыме на втором этаже и подчеркнули, что внутри оказались заблокированы три человека. Прибывшие на место пожарные спасли пятерых постояльцев.

В результате возгорания один человек погиб, а еще один — пострадал, его передали врачам. Причина пожара выясняется.

Ранее на агрокомплексе под Москвой произошел взрыв, после которого начался пожар. Его жертвами, предварительно, стали четыре человека. В сети также появились кадры возникшего после взрыва пожара.