Двоих россиян осудят за совершенную 19 лет назад расправу над конкурентом

В Норильске осудят двоих мужчин за убийство, совершенное 19 лет назад

В Норильске осудят двоих мужчин за расправу, совершенную 19 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Они обвиняются по статье 105 («Убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

По данным следствия, между обвиняемыми и пострадавшим были разногласия из-за передела криминальных сфер влияния в Норильске. Что бы устранить конкурентов, они спланировали и организовали расправу. В марте 2006 года фигуранты похитили потерпевших, отвезли на пустырь и заперли в металлическом контейнере, предварительно надев им наручники. Затем злоумышленники наполнили бокс выхлопными газами от автомобиля. В результате они получили травмы, несовместимые с жизнью. После мужские тела вывезли в гаражный массив и спрятали в снегу, их обнаружили через два месяца.

По данному было возбуждено уголовное дело, но сразу установить причастных к преступлению не удалось. В 2024 году были повторно изучены материалы дела и допрошены свидетели. Была получена значимая информация о личностях пострадавших и их конкурентов. В результате проделанной работы была установлена 56-летнего жителя Москвы, который в то время проживал в Норильске и был лидером ОПГ, также двоих членов этой организации. Один 62-летний мужчина переехал в Пермский край, а второй не дожил до настоящего времени.

После представления доказательств обвиняемые полностью признали вину и подробно рассказали о деталях расправы. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

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