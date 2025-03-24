Приговоренному к пожизненному сроку россиянину предъявили обвинение по новому делу

В Архангельской области предъявили новое обвинение приговоренному к пожизненному

В Архангельской области следователи предъявили новое обвинение приговоренному к пожизненному 51-летнему местному жителю. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ («Убийство»). Он уже дал признательные показания и под видеозапись подробно рассказал об обстоятельствах преступления. Сейчас фигурант отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

По версии следствия, 4 декабря 2003 года обвиняемый в салоне автомобиля не менее трех раз ударил 26-летнего знакомого заточкой за то, что он не признал долг в размере 100 тысяч рублей. После этого он вытащил у убитого из кармана ключи от квартиры и пришел в нее, чтобы забрать деньги. В это время дома была жена пострадавшего. С ней обвиняемый также расправился, забрал 100 тысяч рублей и скрылся с места преступления.

Ранее в Подмосковье задержали мужчину за расправу над знакомым, совершенную 16 лет назад.