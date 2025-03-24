В Польше начали бороться с отрицательными ценами на электричество

Польша начала строительство крупнейшего в Европе хранилища электроэнергии

Глава Польской энергетической группы (PGE) Дариуш Мажец объявил о начале строительства крупнейшего в Европе батарейного хранилища электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости.

Для описания мощности объекта он указал, что при полном заряде его будет достаточно для обеспечения электроэнергией 2,5 миллиона домохозяйств в течение суток.

Необходимость в таком сооружении Мажец объяснил возникающим время от времени перепроизводством электроэнергии, из-за которого цены на энергорынке опускаются в отрицательную зону. Ситуация наблюдается в те солнечные и ветряные дни, когда выработка возобновляемых источников энергии превышает нормальный уровень потребления.

Батарейное хранилище появится в Жарновце — городе неподалеку от Гданьска, где расположена недостроенная атомная электростанция. Работы на ней велись с 1983-го по 1990 годы, потом объект законсервировали.

В начале марта сообщалось, что цены на электричество в Германии и ряде других стран падали ниже нуля из-за того, что солнечные электростанции в стране довели выработку электроэнергии до максимальных с сентября объемов. Такой эффект тревожит инвесторов, так как снижается прибыль производства энергии с использованием возобновляемых источников.