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15:08, 24 марта 2025Экономика

В Польше начали бороться с отрицательными ценами на электричество

Польша начала строительство крупнейшего в Европе хранилища электроэнергии
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Глава Польской энергетической группы (PGE) Дариуш Мажец объявил о начале строительства крупнейшего в Европе батарейного хранилища электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости.

Для описания мощности объекта он указал, что при полном заряде его будет достаточно для обеспечения электроэнергией 2,5 миллиона домохозяйств в течение суток.

Необходимость в таком сооружении Мажец объяснил возникающим время от времени перепроизводством электроэнергии, из-за которого цены на энергорынке опускаются в отрицательную зону. Ситуация наблюдается в те солнечные и ветряные дни, когда выработка возобновляемых источников энергии превышает нормальный уровень потребления.

Батарейное хранилище появится в Жарновце — городе неподалеку от Гданьска, где расположена недостроенная атомная электростанция. Работы на ней велись с 1983-го по 1990 годы, потом объект законсервировали.

В начале марта сообщалось, что цены на электричество в Германии и ряде других стран падали ниже нуля из-за того, что солнечные электростанции в стране довели выработку электроэнергии до максимальных с сентября объемов. Такой эффект тревожит инвесторов, так как снижается прибыль производства энергии с использованием возобновляемых источников.

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