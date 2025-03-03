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18:28, 3 марта 2025Экономика

В Европе цены на электричество упали ниже нуля. Почему так происходит и чем это грозит?

Bloomberg: В ряде стран Европы цены на электричество опустились ниже нуля
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В ряде европейских стран цены на электроэнергию опустились ниже нуля. Это произошло, потому что солнечные электростанции в Германии довели выработку электроэнергии до максимальных с сентября объемов. В ситуации разобралось агентство Bloomberg.

В некоторых государствах цены на электричество в итоге упали до отрицательных значений. Например, в ФРГ в какой-то момент за мегаватт-час давали минус 17,73 евро. Похожие сценарии наблюдались в Нидерландах и Бельгии.

Как отмечает агентство, случаи отрицательных цен на электричество в Европе фиксируются все чаще, так как предложение превышает спрос. В то же время ситуация вызывает опасения инвесторов в солнечную и ветровую энергетику — цены ниже нуля подрывают их доходность.

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Прибалтика, напротив, столкнулась с резким скачком цен на электроэнергию

После того как страны вышли из единой с Россией и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ, их население столкнулось с перебоями подачи электричества и его резким подорожанием. По сравнению с Финляндией электроэнергия в Литве, Латвии и Эстонии теперь стоит в 60 раз дороже.

Среднесуточная биржевая цена в этих странах после выхода из БРЭЛЛ не опускается ниже 10 центов за 1 кВтч. Прибалтийские операторы же объясняют ситуацию холодной погодой, которая вызвала рост потребления электричества.

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Половина электроэнергии в ЕС в прошлом году пришлась на возобновляемые источники

По подсчетам аналитического центра Ember, за последние пять лет доля ископаемого топлива в производстве электроэнергии в ЕС сократилась с 39 процентов до 29 процентов, в то время как доля возобновляемых источников выросла с 34 процентов до 47 процентов. В общей сложности таким образом в Евросоюзе в 2024 году было произведено 1300 ТВт•ч.

Среди возобновляемых источников энергии первое место заняли ветряные электростанции — на них приходится 17,4 процента от всего производства электроэнергии. Следом гидроэнергетика (13,2 процента), солнечные электростанции (11,1 процента) и биоэнергетика (5,5 процента).

Ископаемое топливо все больше теряет влияние на энергоснабжение ЕС. Когда в 2019 году была запущена (программа по снижению выброса парниковых газов в атмосферу, — прим. «Ленты.ру») Green Deal, мало кто думал, что энергетический переход может происходить так быстро

Крис Росслоустарший аналитик данных по энергетике и климату Ember

Между тем Федеральное ведомство по охране окружающей среды ФРГ сообщало, что в прошлом году 54 процента всего потребления электроэнергии в республике приходилось на возобновляемые источники энергии, включая гидроэнергетику.

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