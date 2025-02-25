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16:34, 25 февраля 2025Экономика

Прибалтика столкнулась с резким скачком цен на электроэнергию

ERR: Выход из БРЭЛЛ обернулся для Прибалтики подорожанием электричества в 60 раз
Кирилл Луцюк

Фото: Annegret Hilse / Reuters

После того, как страны Прибалтики вышли из единой с Россией и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ, их население столкнулось с перебоями подачи электричества и его резким подорожанием. Об этом сообщило эстонское гостелерадио ERR.

Например, по сравнению с Финляндией электроэнергия в Литве, Латвии и Эстонии теперь стоит в 60 раз дороже. Среднесуточная биржевая цена в этих странах после выхода из БРЭЛЛ не опускается ниже 10 центов за 1 кВтч. Впрочем, прибалтийские операторы не связывают такое положение дел с отключением от БРЭЛЛ. По их словам, все дело в небольшом подорожании газа и холодной погоде, которая вызвала рост потребления электричества.

Между тем Литва уже поспешила демонтировать опоры линии электропередачи, соединяющей ее с Россией. Как заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас, оборудование в хорошем состоянии, и поэтому его передадут Украине.

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