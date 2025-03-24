Голос Ефремова навсегда останется в колонии

Shot: Актера Ефремова записали как диктора для утренней зарядки в колонии

Голос актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за ДТП, навсегда останется в колонии. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации источника, артист выступил в качестве диктора для утренней зарядки в исправительном учреждении. Отмечается, что Ефремова каждое утро на протяжении часа «слышит весь город». «Записывал аудио для физкультразминки артист по просьбе администрации колонии в звукозаписывающей студии», — говорится в сообщении.

Ранее адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко прокомментировал информацию о том, что актер собирается устроить «чудовищную движуху по всей Белгородской области» в случае условно-досрочного освобождения.