Слова Ефремова о чудовищной движухе опровергли

Адвокат Ефремова Падалко: Слова актера о чудовищной движухе являются фейком

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко прокомментировал информацию о том, что актер, отбывающий срок в колонии за трагическое ДТП, собирается устроить «чудовищную движуху по всей Белгородской области» в случае условно-досрочного освобождения (УДО). Его цитирует aif.ru.

«Это фейк, кто-то явно специально пытается таким образом повлиять на общественное мнение, запустив негатив», — заявил защитник.

Ранее Telegram-канал Shot опубликовал отрывок телефонного разговора Ефремова с другом, в ходе которого актер прокомментировал приближающееся заседание по УДО.