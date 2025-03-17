Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:14, 17 марта 2025Культура

Слова Ефремова о чудовищной движухе опровергли

Адвокат Ефремова Падалко: Слова актера о чудовищной движухе являются фейком
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко прокомментировал информацию о том, что актер, отбывающий срок в колонии за трагическое ДТП, собирается устроить «чудовищную движуху по всей Белгородской области» в случае условно-досрочного освобождения (УДО). Его цитирует aif.ru.

«Это фейк, кто-то явно специально пытается таким образом повлиять на общественное мнение, запустив негатив», — заявил защитник.

Ранее Telegram-канал Shot опубликовал отрывок телефонного разговора Ефремова с другом, в ходе которого актер прокомментировал приближающееся заседание по УДО.

    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные сообщили об ожесточенных боях у «дороги смерти» в Курской области. Что об этом известно?

    Стало известно о выросшем до 20-значного числа долге Google перед российскими телеканалами

    Нейросеть Microsoft самоликвидировалась из Windows

    Депутат призвал россиянок носить мини-юбки для повышения рождаемости

    Забытая внутриматочная спираль спустя 50 лет после установки едва не стоила женщине жизни

    Стало известно об отстреле украинских солдат иностранными наемниками ВСУ в Курской области

    Обладательница «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля умерла в 43 года

    Глава РФС высказался о возможном товарищеском матче со сборной США

    Стоимость крупнейших оборонных компаний мира резко выросла

    Россияне стали покупать меньше игристого

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше