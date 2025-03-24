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08:01, 24 марта 2025Интернет и СМИ

Малышеву и ее соведущего довела до слез гость передачи

Ведущие «Жить здорово!» Малышева и Продеус расплакались из-за слов гостьи
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: телепередача «Жить здорово!»

Гостья программы «Жить здорово!» на Первом канале довела ведущих до слез. В эфире передачи, выпуск которой доступен на сайте телеканала, она рассказала о своей сложной жизненной ситуации.

Героиня передачи участвовала в рубрике «Труба правды», где герой стоит в закрытой от зрителей трубе и делится с ведущими своей жизненной историей, чтобы те дали совет. Женщина рассказала, что ее беременной дочери на одном из обследований сообщили, что ребенок родится с синдромом Дауна. Гостья призналась, что хотела уговорить дочь прервать беременность, однако та не согласилась.

После этих рассуждений гостьи Малышева пригласила к трубе телеведущую Эвелину Бледанс, воспитывающую ребенка с синдромом Дауна. Та убедила женщину поддержать дочь в ее решении оставить ребенка. Героиня программы вышла из трубы, отделявшей ее от зрителей, и сообщила, что она ждет появления на свет своего внука.

«Я плачу», — заявила Малышева. После этого камеру перевели на соведущего Малышевой, иммунолога Андрея Продеуса, который стоял с покрасневшими и влажными от слез глазами. «Все имеют право жить на этом свете», — заключил их коллега, кардиолог Герман Гандельман.

Ранее Малышева рассказала, что однажды сын довел ее до слез. Врач уточнила, что в 11 или 12 лет ребенок сообщил матери, что она ему больше не друг.

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