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12:31, 24 марта 2025Путешествия

На россиянина завели дело из-за привезенного из Азии лимона

Россиянин привез из Вьетнама лимон и нарвался на административное дело
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Управление Россельхознадзора Иркутской области и Республики Бурятия

Российский турист привез из Вьетнама два растения и нарвался на административное дело. Об этом сообщается на официальном сайте Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Инцидент произошел 21 марта в международном аэропорту Иркутска. В ходе досмотра сотрудники авиагавани обнаружили у прилетевшего из Азии пассажира подкарантинную продукцию без фитосанитарных сертификатов — дерево лимона и полисциас кустарниковый.

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Поскольку несертифицированная продукция и почва могли представлять угрозу сельскому хозяйству региона, растения изъяли и сожгли. Тем временем на россиянина завели административное дело по статье 10.2 КоАП РФ.

Ранее россиянка попалась таможенникам в аэропорту Екатеринбурга при попытке вывезти из страны в Таиланд изделия из уральских самоцветов. Женщина должна была вылететь из Кольцово в Бангкок и решила пройти по «зеленому коридору», тем самым заявив, что у нее нет товаров, которые нужно декларировать.

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