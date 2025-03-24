На россиянина завели дело из-за привезенного из Азии лимона

Россиянин привез из Вьетнама лимон и нарвался на административное дело

Российский турист привез из Вьетнама два растения и нарвался на административное дело. Об этом сообщается на официальном сайте Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Инцидент произошел 21 марта в международном аэропорту Иркутска. В ходе досмотра сотрудники авиагавани обнаружили у прилетевшего из Азии пассажира подкарантинную продукцию без фитосанитарных сертификатов — дерево лимона и полисциас кустарниковый.

Поскольку несертифицированная продукция и почва могли представлять угрозу сельскому хозяйству региона, растения изъяли и сожгли. Тем временем на россиянина завели административное дело по статье 10.2 КоАП РФ.

Ранее россиянка попалась таможенникам в аэропорту Екатеринбурга при попытке вывезти из страны в Таиланд изделия из уральских самоцветов. Женщина должна была вылететь из Кольцово в Бангкок и решила пройти по «зеленому коридору», тем самым заявив, что у нее нет товаров, которые нужно декларировать.

