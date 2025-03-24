Стало известно о новом криминальном движении в российском наркобизнесе

«Известия»: В России появилось криминальное движение, избивающее наркокурьеров

В России появилось криминальное движение «спортиков», члены которой избивают наркокурьеров. Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что участники движения действуют по заказам наркошопов. По данным издания, они жестоко расправляются с теми, кто обманывает магазины и присваивает себе деньги или наркотики. Как выяснили журналисты, «спортики» снимают доказательства выполненной «работы» на видео, а затем отправляют ролик заказчикам, а те, в свою очередь, присылают деньги.

В статье говорится, что в Москве, Подмосковье, Первоуральске, Березниках, Екатеринбурге, Новокузнецке и других городах за последние два года зафиксированы около 20 подобных случаев. Как отметили эксперты, «спортики» не борются с наркоторговлей или наркозависимыми, они стали частью системы наркобизнеса.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ совместно с МВД обнаружили подпольный мини-завод по производству наркотиков в Свердловской области и пресекли его деятельность.