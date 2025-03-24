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20:29, 24 марта 2025Забота о себе

Названы два самых полезных для пожилых десерта

Диетолог Мухина назвала тирамису и овсяное печенье полезными для пожилых людей
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: KseniyaBelova / Shutterstock / Fotodom

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина назвала приготовленные дома тирамису и овсяное печенье с черносливом полезными десертами для пожилых людей. Об этом она рассказала в беседе с Life.ru.

«Самый полезный десерт для пожилых тот, который приготовлен без сахара и имеет в основе творог, отруби и яйца. Молочный продукт содержит кальций, который полезен для костей, отруби улучшают работу кишечника», — объяснила Мухина.

Начать готовить тирамису диетолог посоветовала с того, чтобы сделать творожный сыр и печенье для десерта самостоятельно. Для начала она порекомендовала заморозить однопроцентный кефир, затем положить его на марлю и слить сыворотку. Получившийся творожный сыр нужно смешать с хорошо взбитыми желтками, а потом добавить взбитые белки. Этим кремом нужно залить заранее выпеченное печенье из отрубей. В качестве сахарозаменителя можно использовать стевию, добавила Мухина.

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Как десерт на каждый день диетолог посоветовала овсяное печенье с черносливом. Она объяснила, что такой десерт активирует моторику кишечника и помогает в профилактике запоров. Мухина уточнила, что в это печенье также можно добавлять орехи, изюм, кокосовую стружки и сахарозаменитель.

Ранее терапевт и диетолог Эльвира Фесенко назвала лучшую диету для людей с деменцией. По ее мнению, замедлить развитие когнитивных нарушений помогает средиземноморская диета, основу которой составляют овощи, зелень, растительное масло, рыба и цельнозерновые продукты.

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