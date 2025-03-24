Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:19, 24 марта 2025Россия

Охваченную пламенем крышу ЖК с квартирами за полмиллиарда в центре Москвы сняли на видео

В Москве очевидцы сняли на видео пожар на крыше элитного ЖК «Роза Росса»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

В центре Москвы на крыше элитного жилого комплекса (ЖК) «Роза Росса» произошел пожар. Очевидцы сняли на видео гигантские языки пламени и огромный столб черного дыма, кадры публикует Telegram-канал Mash.

На записи видно, что пламенем охвачена вся крыша здания. Как отмечает Baza, стоимость квартир в ЖК «Роза Росса» доходит до полумиллиарда рублей.

Площадь пожара оценивается в 400 квадратных метров. Информация о пострадавших не уточняется.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел на автостоянке во Владивостоке — там загорелись 30 автомобилей. Возгорание попало на видео.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    Банкоматы по всей России не принимают новые пятитысячные купюры. Почему так происходит и при чем здесь СВО?

    Прокурор согласился освободить по УДО актера Ефремова

    Житель Подмосковья остался без лица после происшествия с электросамокатом

    Дачников предупредили об опасности скворечников

    Суд приговорил к сроку избившего и угрожавшего скинуть с балкона возлюбленную россиянина

    Из «Уральских авиалиний» уволили посадившего самолет на пшеничное поле пилота

    Россиянин продал квартиру родственницы во время ее отъезда на учебу

    Делегации России и США после обсуждения Украины ушли на перерыв

    Украинский дрон сбит в небе над Россией

    Под Петербургом лифт с людьми сорвался с 18-го этажа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше