Охваченную пламенем крышу ЖК с квартирами за полмиллиарда в центре Москвы сняли на видео

В центре Москвы на крыше элитного жилого комплекса (ЖК) «Роза Росса» произошел пожар. Очевидцы сняли на видео гигантские языки пламени и огромный столб черного дыма, кадры публикует Telegram-канал Mash.
На записи видно, что пламенем охвачена вся крыша здания. Как отмечает Baza, стоимость квартир в ЖК «Роза Росса» доходит до полумиллиарда рублей.
Площадь пожара оценивается в 400 квадратных метров. Информация о пострадавших не уточняется.
Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел на автостоянке во Владивостоке — там загорелись 30 автомобилей. Возгорание попало на видео.