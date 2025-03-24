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12:57, 24 марта 2025Путешествия

Пилоты услышали странные сообщения на аварийной частоте в полете по России

Aviaincident: Пилоты услышали странные сообщения на рейсе Москва — Магнитогорск
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Пилоты двух самолетов получили странные сообщения во время полета по России. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

22 марта Airbus A320 выполнял рейс из московского аэропорта Шереметьево в Магнитогорск. Когда самолет находился в районе Самары, экипаж услышал на аварийной частоте сигнал о пожаре в двигателе от воздушного судна с номером 97714. Это же сообщение прозвучало в кабине другого Airbus A320, который летел в Астану.

Выяснилось, что борт с номером 97714 не получал разрешения на использование воздушного пространства. В тот момент самолет находился в сборочном цеху Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова. Причины произошедшего выясняются.

Ранее пилотов самолета с пассажирами на борту пытались ослепить в небе над Москвой. Неизвестные направили на кабину экипажа луч зеленого цвета при заходе лайнера на посадку.

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