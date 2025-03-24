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10:08, 24 марта 2025Путешествия

Российских пилотов попытались ослепить в небе над Москвой

Aviaincident: Пилотов Utair попытались ослепить в небе над Москвой
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилотов самолета российской авиакомпании Utair попытались ослепить лазером в небе над Москвой. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

21 марта пассажирский Boeing 737-800 выполнял рейс из Санкт-Петербурга в столицу. При заходе на посадку в аэропорту Внуково экипаж доложил об освещении кабины лазером зеленого цвета.

Несмотря на это, пилоты решили продолжить приземление. Через две минуты самолет успешно коснулся взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал.

Ранее другой лайнер российской авиакомпании подал сигнал срочности в небе. Пилоты доложили, что пассажиру стало плохо на борту, и потребовали скорую помощь по прибытии.

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