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04:15, 24 марта 2025Мир

Планы Стармера по Украине назвали политическим театром

Telegraph: В армии Британии назвали план премьера Стармера политическим театром
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Ким Стармер

Ким Стармер. Фото: Reuters

Британские военные назвали политическим театром планы премьер-министра Кира Стармера по отправке на Украину миротворцев так называемой «коалиции желающих». Об этом написал The Telegraph со ссылкой на высокопоставленные военные источники.

По мнению военных, премьер раньше времени предложил идею о коалиции, поскольку никто не обладает представлением о деталях подобной миссии.

«Стармер поторопился с разговорами о высадке войск на землю, не поняв, о чем говорит, поэтому сейчас мы слышим об этом меньше и больше о самолетах и ​​кораблях, которые проще реализовать и которые не требуют базирования на Украине», — сказал один из информаторов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Стармер и французский президент Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию коалиции, чтобы разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. У желающих вступить в коалицию стран спрашивают, какие гарантии они готовы предоставить.

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