Посол одной страны с гордостью покинул США

Выдворенный из США посол ЮАР Расул заявил, что гордится статусом нон грата

Выдворенный из США посол ЮАР Эмрахим Расул по прибытии на родину заявил, что гордится своим статусом нон грата. Об этом сообщает Bloomberg.

«Я буду носить статус персоны нон грата с достоинством, зная, что я поступил правильно», — подчеркнул посол.

23 марта Расул вместе с супругой прибыл в Кейптаун, где в аэропорту его ждали сотни сторонников, «встречавших дипломата как героя». По прибытии он отметил, что не сожалеет о своих заявлениях, из-за которых ему велели покинуть США.

15 марта госсекретарь США Марко Рубио объявил Расула персоной нон грата, обвинив его в расизме, ненависти к США и американскому лидеру Дональду Трампу.

4 февраля президент ЮАР Сирил Рамафоса ответил американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску на его обвинения руководства страны в геноциде белых. По его словам, правительство республики не конфисковывало никаких земель. До этого в соцсетях Маск обвинил власти страны в геноциде белых после принятия закона об экспроприации земель. По мнению бизнесмена, этот закон является явно расистским.