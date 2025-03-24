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08:44, 24 марта 2025Мир

Посол одной страны с гордостью покинул США

Выдворенный из США посол ЮАР Расул заявил, что гордится статусом нон грата
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nhorv / Shutterstock / Fotodom

Выдворенный из США посол ЮАР Эмрахим Расул по прибытии на родину заявил, что гордится своим статусом нон грата. Об этом сообщает Bloomberg.

«Я буду носить статус персоны нон грата с достоинством, зная, что я поступил правильно», — подчеркнул посол.

23 марта Расул вместе с супругой прибыл в Кейптаун, где в аэропорту его ждали сотни сторонников, «встречавших дипломата как героя». По прибытии он отметил, что не сожалеет о своих заявлениях, из-за которых ему велели покинуть США.

15 марта госсекретарь США Марко Рубио объявил Расула персоной нон грата, обвинив его в расизме, ненависти к США и американскому лидеру Дональду Трампу.

4 февраля президент ЮАР Сирил Рамафоса ответил американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску на его обвинения руководства страны в геноциде белых. По его словам, правительство республики не конфисковывало никаких земель. До этого в соцсетях Маск обвинил власти страны в геноциде белых после принятия закона об экспроприации земель. По мнению бизнесмена, этот закон является явно расистским.

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