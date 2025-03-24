Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:16, 24 марта 2025Россия

Появились кадры уничтожения техники ВСУ в белгородском приграничье

Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в белгородском приграничье
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны России показало кадры уничтожения техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС.

На опубликованном видео показывают момент уничтожения едущей по проселочной дороге, а также стоящей около лесополосы техники противника.

В частности, по данным агентства, российским войскам удалось поразить инженерную машину заграждения, боевую бронированную машину и еще несколько единиц техники.

Накануне стало известно, что ВСУ могли усилить соединения, задействованные в атаках на Белгородскую область, подразделением крайне опытных и таинственных операторов беспилотных летательных аппаратов.

    Обсудить
    Последние новости

    На Украине назвали условие для возобновления переговоров с США

    Россиянина осудили на 16 лет за похищение и расправу над бывшей женой

    Марат Башаров получил более 700 штрафов за превышение скорости

    На Западе рассказали о новой тактике российских «Гераней»

    Адвокат назвал новую дату выхода актера Ефремова из колонии

    Венгрия назвала условия для поддержки вступления Украины в ЕС

    Возвращение шуб в моду объяснили

    В ВСУ заявили об уничтожении объекта инфраструктуры на севере страны

    Названо решение проблемы неприема банкоматами новых пятитысячных купюр

    Перечислены самые внезапно появляющиеся виды рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше