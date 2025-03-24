Появились кадры уничтожения техники ВСУ в белгородском приграничье

Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в белгородском приграничье

Минобороны России показало кадры уничтожения техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС.

На опубликованном видео показывают момент уничтожения едущей по проселочной дороге, а также стоящей около лесополосы техники противника.

В частности, по данным агентства, российским войскам удалось поразить инженерную машину заграждения, боевую бронированную машину и еще несколько единиц техники.

Накануне стало известно, что ВСУ могли усилить соединения, задействованные в атаках на Белгородскую область, подразделением крайне опытных и таинственных операторов беспилотных летательных аппаратов.