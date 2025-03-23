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12:36, 23 марта 2025Россия

В России рассказали об атакующих Белгородскую область таинственных дроноводах ВСУ

ВСУ могли усилить группировку у Белгородской области таинственными дроноводами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли усилить соединения, задействованные в атаках на Белгородскую область, подразделением крайне опытных и таинственных операторов беспилотных летательных аппаратов, пишет Telegram-канал «Архангел спецназа».

Как предполагают авторы канала, к боевым действиям на белгородском направлении привлечены экипажи беспилотной авиации 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, среди них может быть и подразделение Strike Drone Company, также действующее в составе данной бригады.

«Это одно из самых опытных и обученных украинских формирований БПЛА. Это не "Птахи Мадяра", которые работают чисто ради пиара и красивой картинки, а именно боевой отряд дроноводов», — указывает «Архангел спецназа».

По его мнению, подтверждение этого — высокая активность применения FPV-дронов и «отсутствие освещения работы этого подразделения в социальных сетях». «Видимо, у них пока на это запрет», — предполагает канал.

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Белгородская область, у границы которой с 18 марта развернулись активные бои с мобильными частями и диверсионными группами ВСУ, находится под постоянными ударами беспилотников. Так, например, за минувшие сутки только в Валуйском муниципальном округе были совершены атаки 13 дронов.

Российские войска, в свою очередь, целенаправленно наносят удары по центрам подготовки украинских операторов БПЛА, цехам их производства и местам хранения, говорится в сводке Минобороны РФ, обнародованной 23 марта.

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