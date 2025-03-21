ВСУ заминировали газопровод на станции «Суджа» динамитом. Взорваны ветки, по которым газ раньше шел в Европу

Минобороны назвало подрыв ГИС «Суджа» провокацией Украины

Стали известны новые подробности подрыва Вооруженными силами Украины (ВСУ) газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области, которая с августа прошлого года находилась под контролем украинских сил, став для них своеобразным логистическим пунктом, так как находится в 500 метрах от границы.

По данным Mash, была взорвана нитка газопровода «Прогресс», которую заминировали динамитом. Поврежден один из отрезков 30-метрового участка. Ранее, 18 марта, была взорвана нитка газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Обе они использовались для поставок газа в Европу.

При этом ВСУ не тронули две другие трубы, которые идут в сторону Киева, утверждает Mash.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Что касается пожара после подрыва, то он возник из-за сгорания остаточного газа в трубе, находившегося под давлением. Поставки газа по «Прогрессу» приостановились в начале этого года — задвижки оставались закрытыми, чтобы газ не поступал. По словам специалистов, взорванные 30 метров трубы можно отремонтировать.

В экстренных службах добавили, что днем в пятницу, 21 марта, выгорание остатков газа в трубе диаметром 1400 миллиметров уже прекратилось.

При взрыве обошлось без пострадавших

При взрыве на газоизмерительной станции никто не пострадал, рассказал представитель экстренных служб.

По данным Минобороны, подрыв был произведен около 00:20 по московскому времени 21 марта. Объект находится под контролем ВСУ, отметили в Минобороны.

«Осуществленный отступающими с территории Курской области подразделениями ВСУ подрыв важного российского энергетического объекта является намеренной провокацией киевского режима, которую следует рассматривать в общем ряду недавних ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации в целях дискредитации мирных инициатив президента США», — заявили в военном ведомстве.

Кремль обвинил Украину в нарушении условий 30-дневного перемирия

Киев нарушает условия 30-дневного прекращения огня по объектам энергетики. Это показывает, что украинским властям нельзя доверять, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все могут видеть, насколько можно доверять слову [украинского лидера Владимира] Зеленского и слову других представителей киевского режима», — высказался он.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Официальный представитель Кремля добавил, что Москва неоднократно предупреждала представителей других стран об этой проблеме. «Действия киевского режима хорошо всем известны из многочисленных сообщений СМИ. Публикуются и кадры соответствующие и так далее», — рассказал Песков.

Пожар на станции был виден из Курска

Пожар после подрыва газопровода был виден даже из Курска. На кадрах, снятых очевидцами, видно яркое зарево, при этом площадь возгорания разрастается, местами также наблюдается факельное горение.

Через ГИС «Суджа» проходил крупнейший коридор поставок российского газа в Европу. Он представляет собой газопровод диаметром 1420 миллиметров. Станция располагается у границы двух стран.

ВСУ нанесли удар по станции, несмотря на то что накануне украинский лидер Владимир Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам.