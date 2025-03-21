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13:57, 21 марта 2025Россия

В России заявили об отсутствии пострадавших при ударе ВСУ по ГИС «Суджа»

РИА Новости: При ударе по ГИС «Суджа» никто не пострадал
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Осташко! Важное»

При ударе по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» никто не пострадал. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по ГИС «Суджа» в ночь на 21 марта.

«Пострадавших и [жертв] среди гражданского населения нет», — сказал собеседник агентства.

По данным Минобороны, подрыв был произведен около 00:20 мск 21 марта. Объект находится под контролем ВСУ, отметили в Минобороны, назвав случившееся провокацией, направленной на дискредитацию инициативы США по деэскалации.

ЖЗЛ
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