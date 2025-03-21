В России заявили об отсутствии пострадавших при ударе ВСУ по ГИС «Суджа»

РИА Новости: При ударе по ГИС «Суджа» никто не пострадал

При ударе по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» никто не пострадал. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по ГИС «Суджа» в ночь на 21 марта.

«Пострадавших и [жертв] среди гражданского населения нет», — сказал собеседник агентства.

По данным Минобороны, подрыв был произведен около 00:20 мск 21 марта. Объект находится под контролем ВСУ, отметили в Минобороны, назвав случившееся провокацией, направленной на дискредитацию инициативы США по деэскалации.