Пехота ВСУ пошла в атаку на границе Белгородской области накануне разговора Путина и Трампа. Что там сейчас происходит?

Пехота ВСУ пошла в атаку на границе Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали свои силы в районе границы в Белгородской области, сообщают российские военкоры. Попытка прорыва была совершена накануне запланированного телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как отмечается, на протяжении суток украинские военные несколько раз пытались проникнуть на территорию России в районе населенных пунктов Прилесье и Графовка. ВС РФ были готовы к отражению атаки и нанесли удары авиацией и артиллерией по ВСУ — предварительно, уничтожено четыре бронемашины и три танка Т-72. Военкор Семен Пегов пишет, что, вероятно, была задействована часть сил ВСУ, отведенных из Курской области. Telegram-канал «Северный ветер» уточняет, что ВСУ пытались прорваться, используя три группы десанта под прикрытиями танков. Противник применил инженерную технику, чтобы проделать проходы в ограждениях.

Фото: Chris McGrath / Getty Images

«Архангел спецназа» сообщает, что прорыв линии обороны не был допущен. «Одним словом — это попытка растянуть силы нашей армии», — отмечает канал. Противник подтянул две инженерные машины разграждения и пять боевых бронированных машин в районе Марьино. В данный момент идет активная работа артиллерии. Основные действия, по данным канала, происходят у населенных пунктов Поповка и Демидовка.

Названа цель ВСУ

Военблогер Юрий Подоляка между тем считает возможной целью попытки прорыва растягивание российских сил. Подоляка отмечает, что ВСУ бросили в бой до роты личного состава под прикрытием танков. Блогер не исключил, что боестолкновение может быть разведкой перед более решительными действиями.

При любом раскладе никаких серьезных прорывов противнику здесь осуществить не удастся. Это не август 2024-го. Сейчас здесь у нас крупные силы, которые в любом случае дадут врагу отпор. Думаю, все же, что главная задача у противника — сорвать атакой наши планы на участке Юрий Подоляка военный блогер

Военный корреспондент Александр Коц отмечает, что ВСУ сейчас «жизненно важно оттянуть время, чтобы построить эшелонированную оборону в Сумской области». При этом он убежден, что противник не может пойти в наступление на других участках границы, хотя провокации «с целью раздергать наши ресурсы» будут совершаться.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром сообщил, что под ударом ВСУ оказался Краснояружский район, есть раненые. На участке дороги в районе села Графовка служебный автобус подорвался на взрывном устройстве, рассказал глава региона. В Краснояружскую больницу были доставлены пострадавшие — две женщины и мужчина с баротравмами.

ВСУ начали стягивать резервы в приграничные районы Курской области, где идут бои

Telegram-канал «Два майора» уточнил, что в Курской области идут бои у Гуево, сообщается о стягивании резервов ВСУ. «Враг наносит удары по освобожденным населенным пунктам», — пишет канал. По имеющейся информации, продолжаются бои за населенный пункт Гоголевка, между тем в Сумской области российские военные вклиниваются в оборону противника и ведут бои за Басовку.

В то же время в силовых структурах рассказали, что в Гуево усиливаются панические настроения среди солдат ВСУ, которые без приказа командования малыми группами пытаются сбежать на украинскую территорию. Позиции покидают не только мобилизованные украинцы, но и бойцы элитного 7-го пограничного отряда из Львова.