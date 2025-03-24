Премьер Великобритании признался в симпатии к Трампу

Премьер Великобритании Стармер заявил, что ему нравится Трамп

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер признался, что ему нравится президент США Дональд Трамп, и оценил отношения с американским лидером как «хорошие». Слова главы британского правительства передает The New York Times (NYT).

«Если говорить о личных отношениях, то, по-моему, у нас хорошие отношения [с Трампом]. Он мне нравится, и я его уважаю. Я понимаю, чего он хочет добиться», — заявил политик.

При этом, комментируя тарифную политику Трампа и его перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским, Стармер признал, что глава Белого дома подобными действиями вызвал «значительную степень дезориентации».

Ранее Стармер заявил, что мирил Трампа и Зеленского после их перепалки в Белом доме. Он рассказал, что после скандала он направил в Киев своего советника по национальной безопасности Джонатана Пауэлла, чтобы тот научил украинского лидера, как тому правильно разговаривать с президентом США, чтобы наладить отношения с ним.