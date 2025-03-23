Британцы научили Зеленского разговаривать с Трампом

Стармер рассказал, как мирил Трампа с Зеленским после конфликта в Белом доме

Президента США Дональда Трампа и его украинского коллегу Владимира Зеленского после их конфликта в Белом доме мирил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Об этом сам глава кабинета министров рассказал в интервью The New York Times.

«На нас давили, чтобы мы с использованием ярких прилагательных сделали критические заявления после той встречи. Но я счел, что лучше поднять трубку и поговорить с обеими сторонами, чтобы привести их позиции к общему знаменателю», — сказал Стармер.

Он добавил, что отдельные инициативы и поступки Трампа способны вносить сумятицу, но верной тактикой глава британского правительства считает не поддаваться провокациям. Поэтому после скандала он направил в Киев своего советника по национальной безопасности Джонатана Пауэлла, чтобы тот научил Зеленского, как тому правильно разговаривать с Трампом, чтобы наладить отношения с ним.

После этого Стармер позвонил самому Трампу и рассказал о прогрессе во взглядах украинских властей, что заложило основу для телефонного разговора между американским и украинским лидерами. И уже после этой беседы Зеленский поддержал миротворческие усилия своего коллеги.

28 февраля украинский политик приехал на встречу с Трампом в Белом доме. Общение глав государств обернулось ссорой. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, и украинский лидер досрочно покинул Белый дом. После этого Стармер и французский президент Эммануэль Макрон пять дней уговаривали Зеленского изменить подход к главе США.