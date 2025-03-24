Пытавшегося поджечь военкомат в Москве освободили от наказания и отправили в психбольницу

Военный суд отправил на лечение москвича за попытку поджога военкомата

Второй Западный окружной военный суд принял решение отправить на принудительное лечение жителя Москвы 29-летнего Александра Минеева, пытавшегося устроить поджог военкомата в Хорошевском районе столицы. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимый освобожден от уголовной ответственности по обвинению в покушении на теракт, так как экспертиза установила, что он находится в невменяемом состоянии и нуждается в лечении. Ему назначены принудительные меры медицинского характера с помещением в психиатрическую больницу под интенсивное наблюдение.

Из материалов уголовного дела следует, что с Минеевым в мессенджере связались сторонники Украины и, воспользовавшись его легкой внушаемостью из-за болезни, уговорили совершить поджог военкомата. Минеев выбрал цель в своем районе. Он неоднократно приезжал к зданию для изучения путей отхода и охраны. Там его заметили полицейские и задержали. В телефоне москвича они нашли переписку и узнали о планах поджечь военкомат.

21 марта сообщалось, что 20-летний студент техникума поджег электростанцию в Горно-Алтайске, в результате чего было обесточено несколько микрорайонов города.