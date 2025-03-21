Студент поджег электростанцию и обесточил несколько микрорайонов российского города

МВД задержало студента из Горно-Алтайска за поджог электростанции

20-летний студент техникума поджег электростанцию в Горно-Алтайске, в результате чего было обесточено несколько микрорайонов города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД по Республике Алтай.

Вечером 20 марта в дежурную часть поступило сообщение о поджоге распределительного щита на станции. Сотрудники оперативно ликвидировали возгорание, тем не менее была отключена подача электроэнергии.

Полицейские начали поиск неизвестного, который проник на территорию предприятия. По горячим следам им удалось установить и задержать подозреваемого. Он дал признательные показания, из которых следует, что ему дали указание приобрести бензин и совершить поджог. Его мотивы выясняются.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога или иным общеопасным способом»). Решается вопрос об избрании студенту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что 15-летний подросток устроил поджог здания госуслуг в Сертолово. Он пошел на этот шаг из-за аферистов, которые звонили ему всю неделю и убеждали в возбуждении уголовного дела в отношении его родителей.