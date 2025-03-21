Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:33, 21 марта 2025Силовые структуры

Студент поджег электростанцию и обесточил несколько микрорайонов российского города

МВД задержало студента из Горно-Алтайска за поджог электростанции
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

20-летний студент техникума поджег электростанцию в Горно-Алтайске, в результате чего было обесточено несколько микрорайонов города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД по Республике Алтай.

Вечером 20 марта в дежурную часть поступило сообщение о поджоге распределительного щита на станции. Сотрудники оперативно ликвидировали возгорание, тем не менее была отключена подача электроэнергии.

Полицейские начали поиск неизвестного, который проник на территорию предприятия. По горячим следам им удалось установить и задержать подозреваемого. Он дал признательные показания, из которых следует, что ему дали указание приобрести бензин и совершить поджог. Его мотивы выясняются.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога или иным общеопасным способом»). Решается вопрос об избрании студенту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что 15-летний подросток устроил поджог здания госуслуг в Сертолово. Он пошел на этот шаг из-за аферистов, которые звонили ему всю неделю и убеждали в возбуждении уголовного дела в отношении его родителей.

    Обсудить
    Последние новости

    Принца Уильяма на танке заметили у российской границы

    Уничтожение российскими БПЛА бойцов «Азова» в ЛНР попало на видео

    Монголия одобрила строительство продолжения «Силы Сибири-2»

    ВСУ атаковали автомобильные стоянки и дома в российском приграничье

    Четверых участников беспорядков в российском аэропорту осудили на длительные сроки

    Инстасамка оценила ширину своих бровей на подростковых фото фразой «я в шоке»

    Молдавская госбезопасность захотела следить за населением без санкции суда

    «Парни шарят. Сохраняйте бдительность». Элитные украинские диверсанты научились маскироваться точь-в-точь как российский спецназ

    Названы повышающие риск развития рака виды рыб

    В России 90-летнюю блокадницу ударили в грудь и бросили лежать в подъезде в пыли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше