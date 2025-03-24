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21:02, 24 марта 2025Забота о себе

Раскрыто неочевидное последствие курения

Нарколог Исаев: Курение снижает способность различать запахи и вкусы
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Курение может снижать способность человека различать вкусы и запахи, рассказал врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев. Неочевидное последствие вредной привычки он раскрыл россиян в беседе с «Газетой.Ru».

Исаев объяснил, что воздействие химических соединений, содержащихся в табачном дыме, ведет к постоянному раздражению слизистой оболочки полости рта и носа. Никотин, смолы, формальдегид, аммиак и тяжелые металлы, содержащиеся в сигаретах, обладают токсическим эффектом, вызывают воспаление и уменьшают способность рецепторов адекватно воспринимать вкусовые и обонятельные раздражители, объяснил он.

Кроме того, горячий дым вызывает микроповреждения слизистой оболочки, а в некоторых случаях и ожоги, что, в свою очередь, может привести к дегенерации и атрофии вкусовых сосочков языка, снижая их способность различать вкусовые оттенки. Основные вкусовые ощущения (соленый, сладкий, горький, кислый), не исчезают полностью, но их интенсивность значительно снижается, уточнил Исаев.

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«В результате курильщики часто отдают предпочтение более ярко выраженным вкусам — острой, соленой, насыщенной специями пище, которая компенсирует потерю чувствительности рецепторов», — рассказал врач.

Исаев добавил, что обоняние курильщиков страдает еще сильнее, поскольку никотин и другие вещества, содержащиеся в сигаретах, могут вызывать воспаления слизистых и повреждать обонятельные нейроны, что ухудшает восприятие запахов.

Ранее Исаев раскрыл несколько тревожных признаков, красноречиво свидетельствующих о начавшемся пивном алкоголизме. Врач указал, что на первой стадии зависимости от пива употребление этого напитка превращается в ритуал, необходимый для того, чтобы расслабиться.

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