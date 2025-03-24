Раскрыто неочевидное последствие курения

Нарколог Исаев: Курение снижает способность различать запахи и вкусы

Курение может снижать способность человека различать вкусы и запахи, рассказал врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев. Неочевидное последствие вредной привычки он раскрыл россиян в беседе с «Газетой.Ru».

Исаев объяснил, что воздействие химических соединений, содержащихся в табачном дыме, ведет к постоянному раздражению слизистой оболочки полости рта и носа. Никотин, смолы, формальдегид, аммиак и тяжелые металлы, содержащиеся в сигаретах, обладают токсическим эффектом, вызывают воспаление и уменьшают способность рецепторов адекватно воспринимать вкусовые и обонятельные раздражители, объяснил он.

Кроме того, горячий дым вызывает микроповреждения слизистой оболочки, а в некоторых случаях и ожоги, что, в свою очередь, может привести к дегенерации и атрофии вкусовых сосочков языка, снижая их способность различать вкусовые оттенки. Основные вкусовые ощущения (соленый, сладкий, горький, кислый), не исчезают полностью, но их интенсивность значительно снижается, уточнил Исаев.

«В результате курильщики часто отдают предпочтение более ярко выраженным вкусам — острой, соленой, насыщенной специями пище, которая компенсирует потерю чувствительности рецепторов», — рассказал врач.

Исаев добавил, что обоняние курильщиков страдает еще сильнее, поскольку никотин и другие вещества, содержащиеся в сигаретах, могут вызывать воспаления слизистых и повреждать обонятельные нейроны, что ухудшает восприятие запахов.

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