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10:10, 24 марта 2025Экономика

Россия резко нарастила поставки ключевых металлов в Китай

Китай резко нарастил импорт российских меди, алюминия и никеля в январе-феврале
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

По итогам первых двух месяцев 2025 года Китай резко нарастил импорт российских цветных металлов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Главного таможенного управления азиатской страны.

В январе-феврале доходы российских экспортеров от продаж меди и изделий из нее выросли почти в полтора раза в сравнении с тем же периодом 2024-го и достигли отметки в 711,77 миллиона долларов. Выручка от поставок никеля за отчетный период увеличилась в 2,8 раза год к году, до 233,38 миллиона, алюминия — на 29,5 процента, до 895,95 миллиона, уточнили в китайском ведомстве.

За последнее время Россия заметно нарастила поставки в КНР еще одного ключевого металла. По итогам 2024 года суммарные объемы экспорта титана из РФ в азиатскую страну увеличились на 44 процента в сравнении с показателем за 2023-й, до 3,7 тысячи тонн. Доходы российских экспортеров от поставок этого металла в Китай за отчетный период составили 89 миллионов долларов.

Эксперты связывают рост спроса КНР на российские металлы в первую очередь с активным развитием промышленных секторов экономики. Заметное увеличение экспорта титана аналитик Леонид Хазанов объяснил заметным увеличением потребностей авиастроительной, химической и энергетической отраслей китайского ВВП. Что касается меди, то спрос на этот цветной металл в Китае стабильно находится на высоком уровне. На КНР приходится более 50 процентов мирового потребления.

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