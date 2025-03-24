Россиян предупредили о трех неожиданных побочных эффектах кофе

Диетолог Иванова: Выпитый во второй половине дня кофе может вызвать бессонницу

Кофе благоприятно воздействует на организм и помогает продлить жизнь, однако злоупотреблять им не стоит, так как это может плохо сказаться на самочувствии, считает эндокринолог и диетолог Виктория Иванова. В беседе с изданием «Доктор Питер» она предупредила россиян о трех неожиданных побочных эффектах от этого напитка.

Врач обратила внимание на то, что кофе обеспечивает лишь временный прилив энергии за счет того, что кофеин в его составе блокирует молекулы аденозина, ответственные за чувство усталости в организме. «После чашки кофе вы действительно ощущаете всплеск энергии. Но вот проходит несколько часов — и усталость возвращается в двойном объеме. Чтобы добиться желаемого эффекта, со временем организм требует все больше и больше кофе», — объяснила диетолог суть первого побочного эффекта.

Вторым Иванова назвала то, что кофе может вызывать проблемы со сном, особенно если пить его во второй половине дня. По ее словам, кофеин может оставаться в организме до шести часов, поэтому выпитый во время обеда или ужина напиток способен провоцировать бессонницу, частые пробуждения, беспокойство и ощущение разбитости утром.

Кроме того, кофе стимулирует выработку гормонов стресса кортизола и адреналина, поэтому злоупотребление им грозит повышенной тревожностью и нервозностью, подчеркнула диетолог.

Ранее эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева посоветовала россиянам отказаться от некоторых провоцирующих бессонницу продуктов. При любых проблемах со сном Михалева призвала прежде всего воздержаться от употребления на ночь любых продуктов с высоким содержанием кофеина, включая шоколад, крепкий чай и кофе.