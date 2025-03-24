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17:38, 24 марта 2025Силовые структуры

Россиянина осудили на восемь лет за дачу взятки сотруднику ФСБ

В Калининграде осудили мужчину за дачу взятки сотруднику ФСБ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Калининграде осудили мужчину за дачу взятки сотруднику ФСБ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Россиянин осужден по статье 291 («Дача взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Как установил суд, в октябре 2024 года сотрудниками ФСБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий 51-летний мужчина был уличен в противоправной деятельности против основ конституционного строя и государственной безопасности. Фигурант с целью избежать уголовной ответственности передал одному из сотрудников взятку в размере 240,2 тысячи рублей, а также данные криптокошелька, в котором находилась сумма, эквивалентная шести миллионам рублей. Сотрудник регионального управления от взятки отказался.

Собранная доказательная база полностью подтвердила вину обвиняемого.

Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 6,2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что бывший силовик получил срок по делу о заключении госконтракта за миллионную взятку.

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