Россиянина осудили на восемь лет за дачу взятки сотруднику ФСБ

В Калининграде осудили мужчину за дачу взятки сотруднику ФСБ

В Калининграде осудили мужчину за дачу взятки сотруднику ФСБ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Россиянин осужден по статье 291 («Дача взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Как установил суд, в октябре 2024 года сотрудниками ФСБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий 51-летний мужчина был уличен в противоправной деятельности против основ конституционного строя и государственной безопасности. Фигурант с целью избежать уголовной ответственности передал одному из сотрудников взятку в размере 240,2 тысячи рублей, а также данные криптокошелька, в котором находилась сумма, эквивалентная шести миллионам рублей. Сотрудник регионального управления от взятки отказался.

Собранная доказательная база полностью подтвердила вину обвиняемого.

Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 6,2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что бывший силовик получил срок по делу о заключении госконтракта за миллионную взятку.