Россиянина заподозрили в излишнем внимании к девушке и забили толпой у боулинг-клуба

В Салавате толпа молодых людей забила ногами возле клуба 38-летнего мужчину

В Республике Башкортостан возбудили уголовное дело по факту расправы над 38-летним россиянином. Об этом в понедельник, 24 марта, в своем Telegram-канале сообщает Mash Batash.

По данным издания, ЧП произошло возле боулинг-клуба «Шаровая молния» в городе Салават. Толпе молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет показалось, что мужчина оказывает излишнее внимание и пристает к сестре одного из парней. Молодежь сбила россиянина с ног и принялась наносить удары руками и ногами. Избитый получил несовместимую с жизнью травму черепа.

Ранее в Хакасии задержали мужчину, избившего стулом двух пятиклассников за то, что они обижали его сына.