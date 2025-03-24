Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:23, 24 марта 2025Силовые структуры

Россиянина заподозрили в излишнем внимании к девушке и забили толпой у боулинг-клуба

В Салавате толпа молодых людей забила ногами возле клуба 38-летнего мужчину
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Республике Башкортостан возбудили уголовное дело по факту расправы над 38-летним россиянином. Об этом в понедельник, 24 марта, в своем Telegram-канале сообщает Mash Batash.

По данным издания, ЧП произошло возле боулинг-клуба «Шаровая молния» в городе Салават. Толпе молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет показалось, что мужчина оказывает излишнее внимание и пристает к сестре одного из парней. Молодежь сбила россиянина с ног и принялась наносить удары руками и ногами. Избитый получил несовместимую с жизнью травму черепа.

Ранее в Хакасии задержали мужчину, избившего стулом двух пятиклассников за то, что они обижали его сына.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о новом раунде переговоров США с Украиной после России

    Минобороны России заявило о нарушении Украиной договоренностей с США

    На россиянина завели дело из-за привезенного из Азии лимона

    Минобороны сообщило об атаке ВСУ по российской нефтеперекачивающей станции

    Обстановка внутри попавшего в ДТП под Симферополем автобуса попала на видео

    Проникший в Суджу ради вандализма рэпер назвал блогера-миллионника соучастником

    Россиянина заподозрили в излишнем внимании к девушке и забили толпой у боулинг-клуба

    Армения начнет процесс вступления в ЕС

    Военблогер рассказал об успехах армии России в Сумской области

    В Европе заявили об опасениях изменений статус-кво в Черном море в пользу России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше