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07:53, 22 марта 2025Силовые структуры

Избившего стулом двух российских школьников мужчину задержали

Следователи задержали мужчину, избившего стулом двух школьников в Красноярске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Следователи задержали мужчину, избившего стулом двух пятиклассников за то, что они обижали его сына. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что 46-летнего мужчину установили в городе Ангарске Иркутской области. После этого его доставили в Красноярск. В ближайшее время его допросят в рамках уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что отец пришел заступаться за сына и во время разбирательств в кабинете психолога избил стулом двух школьников. Свой поступок мужчина объяснил тем, что у его ребенка начались панические атаки из-за буллинга. После того, как мужчина избил детей, обижавших его сына в Красноярске, появилось видео издевательств над школьником.

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