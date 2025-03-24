Российские следователи выявили факты прицельных атак ВСУ на жилые дома Курской области

Следователи зафиксировали новые атаки ВСУ на жилые дома Курской области

Российские следователи зафиксировали факты целенаправленных прицельных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилые дома в Курской области. Об этом в понедельник, 24 марта, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По данным следствия, установлено, что 21 и 22 марта украинские дроны сбросили взрывное устройство на жилой дом в Беловском районе и территорию частного сектора в поселке Конышевка Конышевского района. В ходе атаки пострадали два мирных жителя, которым своевременно удалось оказать медицинскую помощь.

Ранее следователи зафиксировали доказательства атаки ВСУ на жилой дом в Мокрушино.