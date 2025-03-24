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13:48, 24 марта 2025Силовые структуры

Российские следователи выявили факты прицельных атак ВСУ на жилые дома Курской области

Следователи зафиксировали новые атаки ВСУ на жилые дома Курской области
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские следователи зафиксировали факты целенаправленных прицельных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилые дома в Курской области. Об этом в понедельник, 24 марта, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По данным следствия, установлено, что 21 и 22 марта украинские дроны сбросили взрывное устройство на жилой дом в Беловском районе и территорию частного сектора в поселке Конышевка Конышевского района. В ходе атаки пострадали два мирных жителя, которым своевременно удалось оказать медицинскую помощь.

Ранее следователи зафиксировали доказательства атаки ВСУ на жилой дом в Мокрушино.

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