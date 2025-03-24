Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:07, 24 марта 2025Россия

Сестре участника СВО отказали в «гробовой» выплате из-за его гражданства

В Орле сестре участника СВО отказали в выплате из-за его гражданства
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Орле сестре участника специальной военной операции (СВО) на Украине отказали в «гробовой» выплате из-за его гражданства. Об этом сообщили в прокуратуре российского региона.

По данным ведомства, мужчина, будучи иностранцем с видом на жительство в России, добровольно заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО. В феврале 2024 года срок вида на жительство истек, а спустя месяц — в марте — стало известно, что он уже не вернется с фронта.

Сестре военнослужащего перечислили федеральную выплату, однако в предоставлении региональной отказали «ввиду отсутствия подтверждения факта проживания участника СВО на территории Орловской области».

Дело дошло до суда, который встал на сторону заявительницы и обязал чиновников департамента соцзащиты перечислить ей положенные выплаты.

Ранее в Екатеринбурге сыну участника спецоперации отказали в выплатах из-за родственников на Украине. Он также обратился в суд.

    Обсудить
    Последние новости

    Михаила Ефремова освободили досрочно. Что ждет известного актера на свободе?

    Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

    На Украине допустили капитуляцию Зеленского на условиях Трампа

    Германия осудила признание Израилем еврейских поселений в Палестине

    Военные ВС РФ окружили солдат ВСУ близ таможенного пункта «Суджа» на границе с Украиной

    В Польше начали бороться с отрицательными ценами на электричество

    Складной iPhone укрепят жидким металлом

    Десятки людей госпитализировали после ДТП с автобусом в Крыму

    Российский губернатор прокомментировал выплаты до 100 тысяч рублей беременным школьницам

    Сестре участника СВО отказали в «гробовой» выплате из-за его гражданства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше