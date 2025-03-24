Сестре участника СВО отказали в «гробовой» выплате из-за его гражданства

В Орле сестре участника СВО отказали в выплате из-за его гражданства

В Орле сестре участника специальной военной операции (СВО) на Украине отказали в «гробовой» выплате из-за его гражданства. Об этом сообщили в прокуратуре российского региона.

По данным ведомства, мужчина, будучи иностранцем с видом на жительство в России, добровольно заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО. В феврале 2024 года срок вида на жительство истек, а спустя месяц — в марте — стало известно, что он уже не вернется с фронта.

Сестре военнослужащего перечислили федеральную выплату, однако в предоставлении региональной отказали «ввиду отсутствия подтверждения факта проживания участника СВО на территории Орловской области».

Дело дошло до суда, который встал на сторону заявительницы и обязал чиновников департамента соцзащиты перечислить ей положенные выплаты.

Ранее в Екатеринбурге сыну участника спецоперации отказали в выплатах из-за родственников на Украине. Он также обратился в суд.