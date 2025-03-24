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06:35, 24 марта 2025Россия

Силы ПВО отразили массированную воздушную атаку на российский регион

Слюсарь: Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА в Ростовской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную воздушную атаку в Ростовской области. Об этом сообщил глава российского региона Юрий Слюсарь.

Губернатор отметил, что дроны противника были сбиты в Зерноградском, Мясниковском, Аксайском, Красносулинском, Усть-Донецком районах, а также на подлете к Новошахтинску и на подлете к Ростову-на-Дону.

По словам Слюсаря, разрушений на земле и пострадавших, согласно предварительным данным, нет.

В ночь на 24 марта жители Ростова-на-Дону сообщили, что над городом произошло несколько взрывов. Предположительно, в пригороде сработали силы ПВО. Официальная информация о пострадавших и разрушениях в тот момент не поступала.

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