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00:17, 24 марта 2025Россия

Жители российского города рассказали о взрывах в небе

Shot: Над Ростовом-на-Дону произошло несколько взрывов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Жители Ростова-на-Дону сообщают, что над городом произошло несколько взрывов. Предположительно, в пригороде работают силы ПВО, пишет Telegram-канал Shot.

По его данным, на севере города было слышно минимум три взрыва.

«Жители Северного района и Суворовского сообщают о вспышках в небе. Также о громких звуках пишут жители села Чалтырь», — отмечается в сообщении. Официальная информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В ночь на 23 марта в Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников. Позднее в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС на месте падения обломков.

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