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21:21, 23 марта 2025Мир

Спецпосланник Трампа допустил ведение боевых действий против Ирана

Уиткофф допустил ведение боевых действий против Ирана при определенных условиях
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

США при определенных условиях могут начать вести боевые действия против Ирана. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в беседе с Fox News.

«Нам не надо разрешать все вопросы военным путем, но это не означает, что если нас подведут к определенной черте, мы не прибегнем к боевым действиям», — заявил чиновник.

Спецпосланник подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не хочет допустить появления у Ирана ядерной бомбы. По словам Уиткоффа, этого не должно произойти.

Ранее в Иране сообщили, что готовы к войне, однако не стремятся к ней. Глава иранского МИД Аббас Аракчи подчеркивал, что внешняя политика страны направлена на то, чтобы не допустить военного обострения.

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