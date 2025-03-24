Спецпосланник Трампа допустил ведение боевых действий против Ирана

Уиткофф допустил ведение боевых действий против Ирана при определенных условиях

США при определенных условиях могут начать вести боевые действия против Ирана. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в беседе с Fox News.

«Нам не надо разрешать все вопросы военным путем, но это не означает, что если нас подведут к определенной черте, мы не прибегнем к боевым действиям», — заявил чиновник.

Спецпосланник подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не хочет допустить появления у Ирана ядерной бомбы. По словам Уиткоффа, этого не должно произойти.

Ранее в Иране сообщили, что готовы к войне, однако не стремятся к ней. Глава иранского МИД Аббас Аракчи подчеркивал, что внешняя политика страны направлена на то, чтобы не допустить военного обострения.