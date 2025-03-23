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17:18, 23 марта 2025Мир

В Иране заявили о готовности к войне

Глава МИД Ирана Аракчи заявил о готовности к войне
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Iranian Army / WANA / Handout / Reuters

Иран готов к войне, но не стремится к ней. Такое заявление глава Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Аббас Аракчи сделал в интервью Khabar Online, фрагменты которого опубликованы в Telegram-канале внешнеполитического ведомства Ирана.

«Никогда нельзя говорить, что возможности дипломатии исчерпаны. Потому что альтернатива дипломатии — война. Поэтому все страны используют дипломатию. Мы всегда избегали войны. Мы готовы к войне и не боимся ее. Но мы совершенно точно не ищем войны», — сказал Аракчи

Он добавил, что именно на отказ от военного обострения направлена внешняя политика Ирана. Аракчи объяснил это тем, что такие конфликты связаны с определенными издержками, рисками и потерями.

«Мы когда-то пережили войну, которая была нам навязана», — заключил дипломат.

В том же интервью Аракчи отказался от возобновления совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки) в его нынешней форме. Он назвал документ нежизнеспособным, объяснив это изменившейся ситуацией.

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