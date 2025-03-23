В Иране отказались от возобновления ядерной сделки

Глава МИД Ирана Аракчи заявил о нежизнеспособности СВПД

В Иране отказались от возобновления совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки) в своем нынешней форме. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) страны Аббас Аракчи в интервью изданию Khabar-e Online, отрывок из которого цитирует портал Iranintl.

«СВПД в его нынешнем виде и тексте нежизнеспособен для нас. Наша ситуация значительно изменилась, и мы не можем вернуться к прежним условиям», — заявил чиновник.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия готова к взаимодействию со всеми сторонами по вопросу иранской ядерной сделки. По ее словам, перспективы многосторонних усилий вокруг иранской ядерной программы не могут определяться без участия России и Китая.