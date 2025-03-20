Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:43, 20 марта 2025Мир

В МИД выразили готовность к сотрудничеству по иранской ядерной сделке

Захарова: Вопрос иранской ядерной сделки не должен решаться без России и Китая
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Россия готова к взаимодействию со всеми сторонами по вопросу иранской ядерной сделки, который не должен решаться без участия Москвы и Пекина. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Судьба СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий — прим. «Ленты.ру») и перспективы многосторонних усилий вокруг иранской ядерной программы не могут определяться без участия России и Китая, уж точно не могут диктоваться извне», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, Россия готова к конструктивному взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами.

Ранее президент США Дональд Трамп установил срок для заключения новой ядерной сделки, предоставив Ирану два месяца.

    Обсудить
    Последние новости

    Уволенный из армии генерал Попов из СИЗО обратился к Путину. Он просит вернуть его в строй и помочь в сложной ситуации

    Белый дом уличил Минобразования в воровстве вместо обучения детей

    Дачников предупредили об опасных последствиях похолодания в Москве

    Названа причина ухудшения сна весной

    Власти российского города вновь разрешили лежать на лавочках

    Россиянам назвали обязательные действия на даче в апреле

    Расстрелявший людей россиянин 14 лет скрывался под личностью умершего брата

    В Польше сообщили о подготовке многовариантной операции на Украине

    В российском поселке пожаловались на льющуюся из крана черную жижу

    Усеянный человеческими останками пляж в российском городе сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше