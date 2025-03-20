В МИД выразили готовность к сотрудничеству по иранской ядерной сделке

Захарова: Вопрос иранской ядерной сделки не должен решаться без России и Китая

Россия готова к взаимодействию со всеми сторонами по вопросу иранской ядерной сделки, который не должен решаться без участия Москвы и Пекина. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Судьба СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий — прим. «Ленты.ру») и перспективы многосторонних усилий вокруг иранской ядерной программы не могут определяться без участия России и Китая, уж точно не могут диктоваться извне», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, Россия готова к конструктивному взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами.

Ранее президент США Дональд Трамп установил срок для заключения новой ядерной сделки, предоставив Ирану два месяца.