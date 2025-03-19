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20:49, 19 марта 2025Мир

Трамп установил срок для новой ядерной сделки с Ираном

Axios: Трамп дал Ирану два месяца для заключения новой ядерной сделки с США
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп установил срок для заключения новой ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщает портал Axios.

Глава Штатов направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи письмо, в котором указал, что государству дано два месяца. «Если Иран отвергнет призыв Трампа и не пойдет на переговоры, шансы на военные действия США или Израиля против ядерных объектов Ирана резко возрастут», — говорится в публикации портала.

По словам источников, письмо Трампа было «жестким». Президент США предупредил иранскую власть о последствиях в случае отказа от его предложения. Также он указал, что не хочет открытых переговоров о новой ядерной сделке.

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США исключат появление ядерного оружия у Ирана и сделают все необходимое, чтобы не допустить такого сценария.

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