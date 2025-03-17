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09:04, 17 марта 2025Мир

В США захотели исключить появление ядерного оружия у одной страны

Советник Уолтц: США исключат появление ядерного оружия у Ирана
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

США исключат появление ядерного оружия у Ирана и сделают все необходимое, чтобы не допустить такого сценария. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц, передает журнал Politico.

«На столе лежат все варианты, чтобы у него [духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи] не было ядерного устройства», — приводит издание слова политика.

Уолтц подчеркнул, что пресечение иранской ядерной программы должно касаться «всех ее аспектов». В частности, речь идет о производстве способных переносить оружие массового поражения ракет, а также об обогащении урана. В противном случае советник по нацбезопасности пригрозил «целым рядом последствий».

Ранее Уолтц заявил, что США могут нанести удар по иранским объектам в Йемене на фоне начала бомбардировок позиций шиитского ополчения из движения «Ансар Алла» (хуситы). Предполагается, что подобная тактика является частью стратегии президента Дональда Трампа по давлению на Иран с целью заключения сделки.

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