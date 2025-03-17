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08:45, 17 марта 2025Мир

В Белом доме захотели ударить по объектам одной страны

Советник Уолтц: США могут нанести удары по иранским объектам в Йемене
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Naif Rahma / Reuters

США могут нанести удар по иранским объектам в Йемене на фоне начала бомбардировок позиций шиитского ополчения из движения «Ансар Алла» (хуситы). Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц, передает портал Axios.

«Уолц ясно дал понять, что США готовы нанести удары не только по поддерживаемым Ираном хуситам, но и по целям, более напрямую связанным с Ираном (...) Он сказал, что среди целей будут иранские корабли у побережья Йемена, которые помогают хуситам собирать разведданные, иранские военные инструкторы и "другие вещи, которые они поставили, чтобы помочь хуситам атаковать мировую экономику"», — приводит портал слова представителя Белого дома.

Дополнительно уточняется, что подобная тактика является частью стратегии президента США Дональда Трампа по давлению на Иран с целью заключения сделки. Предполагается, что американская сторона хочет помимо прекращения ядерной программы потребовать и отказ от поддержки различных группировок, наподобие хуситов.

Ранее хуситы заявили, что нанесли второй удар за 24 часа по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море в ответ на удары Соединенных Штатов по Йемену. Отмечается, что атака продолжалась несколько часов. Хуситы использовали несколько баллистических и крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

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