Хуситы заявили о втором ударе по американскому авианосцу USS Harry Truman

Хуситы нанесли второй удар за 24 часа по авианосцу США Harry Truman

Хуситы нанесли второй удар за 24 часа по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море в ответ на удары США по Йемену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Masirah.

«Атака, которая продолжалась несколько часов, была осуществлена с использованием нескольких баллистических и крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов», — заявили сформированные хуситами вооруженные силы.

Ранее стало известно, что хуситы атаковали американский авианосец USS Harry Truman и военные корабли сопровождения с использованием 18 ракет и беспилотников.

16 марта Вооруженные силы хуситов пообещали атаковать все военные корабли США в Красном и Аравийском морях.