Хуситы заявили о втором ударе по американскому авианосцу USS Harry Truman

Хуситы нанесли второй удар за 24 часа по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море в ответ на удары США по Йемену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Masirah.
«Атака, которая продолжалась несколько часов, была осуществлена с использованием нескольких баллистических и крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов», — заявили сформированные хуситами вооруженные силы.
Ранее стало известно, что хуситы атаковали американский авианосец USS Harry Truman и военные корабли сопровождения с использованием 18 ракет и беспилотников.
16 марта Вооруженные силы хуситов пообещали атаковать все военные корабли США в Красном и Аравийском морях.