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05:46, 17 марта 2025Мир

Хуситы заявили о втором ударе по американскому авианосцу USS Harry Truman

Хуситы нанесли второй удар за 24 часа по авианосцу США Harry Truman
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: U.S. Navy / Reuters

Хуситы нанесли второй удар за 24 часа по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море в ответ на удары США по Йемену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Masirah.

«Атака, которая продолжалась несколько часов, была осуществлена с использованием нескольких баллистических и крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов», — заявили сформированные хуситами вооруженные силы.

Ранее стало известно, что хуситы атаковали американский авианосец USS Harry Truman и военные корабли сопровождения с использованием 18 ракет и беспилотников.

16 марта Вооруженные силы хуситов пообещали атаковать все военные корабли США в Красном и Аравийском морях.

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