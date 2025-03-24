Стала известна причина крупного пожара на стоянке во Владивостоке

Прокуратура назвала поджог причиной пожара на стоянке во Владивостоке

Причиной крупного пожара на стоянке во Владивостоке в ночь на 24 марта стал поджог, сгорели 22 автомобиля. Об этом сообщила прокуратура Приморского края в Telegram-канале.

«В районе дома [номер] 17 по улице Надибаидзе в г. Владивостоке неустановленное лицо совершило поджог автомобиля», — говорится в сообщении. Там уточняется, что огонь перекинулся на рядом стоящие машины, которые в итоге полностью выгорели. Действия злоумышленника попали на камеру видеонаблюдения.

Правоохранители устанавливают личность поджигателя, добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что при пожаре сгорели 30 автомобилей. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание.